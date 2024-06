NAPOLI. «Organizzare subito una cabina di regia per il programma del centrodestra alle Regionali del prossimo anno». Accentua il suo pressing sugli alleati Fulvio Martusciello. In una lettera ai colleghi del centrodestra, l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania chiede che «ciascun partito nomini uno o più esperti di propria fiducia per parlare di progetti e cose concrete che servono alla Campania, di problemi reali e soluzioni». L’idea di Martusciello, appena rieletto a suon di preferenze al Parlamento europeo, è quella di dar vita «a un organismo tecnico capace di sintetizzare le esigenze delle categorie, dei ceti produttivi, delle imprese, dell’associazionismo e del volontariato per lo sviluppo economico e la crescita civile di una Regione che deve tornare a essere protagonista, in linea con la sua grande storia».

Insomma, «non c’è tempo da perdere conclude il coordinatore di Forza Italia mettiamoci al lavoro da adesso». Parole dietro le quali c’è la battaglia per chi dovrà esprimere il candidato del centrodestra alle Regionali che si terranno nel 2025. Schermaglie nella coalizione a parte, il centrodestra continua a tenere viva la polemica contro Vincenzo De Luca. A replicare alle ultime esternazioni del governatore è Severino Nappi, capogruppo della Lega al consiglio regionale campano: «Se esiste un’età in cui si smette di dire bugie, evidentemente per De Luca non è ancora arrivata», attacca Nappi. Nel mirino del coordinatore della Lega per la Città Metropolitana di Napoli, in particolare, ci sono le affermazioni in merito ai nuovi treni che attualmente circolano in Campania per il trasporto pubblico locale e che «sono il frutto della programmazione e dell’impegno di spesa adottati dalla Giunta Caldoro precisa Nappi : 600 milioni di euro di fondi Poc, successivamente “spostati” su fondi Por, per l’acquisto di materiale rotabile».

«Le primarie in Campania? Mi pare ci siano gia state». Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania alla domanda di un giornalista durante un evento di ringraziamento elettorale a Napoli. "Ognuno dei possibili candidati alla presidenza della Regione del centrodestra - ha spiegato - si è misurato su un candidato in modo chiaro, annunciandolo e usando ogni strumento a sua disposizione per portare consenso. Il risultato mi pare molto chiaro. Dobbiamo partire subito - ha aggiunto Martusciello - ed è la ragione per la quale non mi sono fermato un attimo dopo i risultati elettorali. Avrei potuto festeggiare il risultato del più votato tra tutto il centrodestra. Ma la Campania ha bisogno di cambiamenti e non di festeggiamenti", ha concluso il coordinatore forzista.