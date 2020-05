NAPOLI. ''Ma la Lega, che vorrebbe dare lezioni di morale politica a me, non è la stessa che fece alleanza con il centrodestra e poi andò al Governo con i 5Stelle? Ridicoli. E poi con chi si dovrebbe cambiare al Sud, con loro al timone che con il Sud stanno come i cavoli a merenda? Surreali! Ma la Lega è la stessa che diceva 'fuori Mastella'? Quindi cosa volete? Il mio voto sarà all'opposto di dove siete voi. Per il bene della Campania e del Mezzogiorno che considerate ancora terre da conquista. Ne è prova la presenza fastidiosa dei commissari regionali al Sud: tutti Leghisti del Nord''. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Mastella che sosterrà De Luca è una scelta coerente, una novità clamorosa per un noto voltagabbana come il sindaco di Benevento, viste le tragiche scelte che il governatore della Campania e Mastella hanno condiviso sulla sanità, tra ospedali chiusi e case di riposo abbandonate durante l'emergenza Covid-19. I campani meritano di voltare pagina e non meritano il 'duo sciagura' De Luca-Mastella". Così una nota della Lega Campania.