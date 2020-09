Giordana Mobilio è candidata per il Partito democratico alle prossime elezioni regionali Campania.

De Magistris che fa autocritica su trasporti e verde in città…

«La situazione della città di Napoli è disastrosa. Interi quartieri sono abbandonati, sporchi, in cui non si avverte minimamente la presenza dell’istituzione. Eppure, i cittadini di quei quartieri pagano le tasse esattamente come gli altri. Mi fa piacere che De Magistris, dopo quasi 10 anni, se ne sia accorto, e mi auguro che questa presa d’atto possa segnare la fine dell’isolamento in cui il sindaco di Napoli si era arroccato, e l’inizio di una nuova stagione di collaborazione istituzionale e di impegno concreto per risolvere i problemi di Napoli».

Caldoro dice che non crede ai sondaggi e che in Campania non si sta facendo abbastanza per contrastare la pandemia

«Bah, cosa dire? Caldoro ha governato la Campania per 5 anni. 5 anni segnati da una sola parola: immobilismo. Sarebbe quasi comico, se non fosse tragico, ascoltare queste parole proprio da lui. In ogni caso, la Regione Campania è l’unica in Italia che, il 12 agosto, ha avuto il coraggio di fare un’ordinanza che rende obbligatori i tamponi e la messa in quarantena per tutti i cittadini che rientrano da fuori. Il Presidente De Luca ha fatto e sta continuando a fare un lavoro straordinario, teso al contenimento di un virus che ha stravolto le nostre vite. Purtroppo, con l’estate il virus non è sparito, come aveva previsto qualche scienziato che oggi dovrebbe solo scusarsi, e i rientri dalle vacanze stanno riportando i numeri a livelli preoccupanti. Ma oggi siamo più pronti e più preparati per mettere in atto tutte le misure di contenimento. Ho fiducia nel buon senso di tutti».

Il lavoro che manca. E la povertà che aumenta… Che fare?

«Secondo l'ultima rilevazione ISTAT, il tasso di disoccupazione tra i giovani raggiunge il 31,1%. La mancanza di una occupazione stabile si traduce inevitabilmente in uno stato di povertà in cui troppe famiglie sono costrette a vivere. Insieme, costruiremo una agenzia metropolitana della povertà, con compiti di coordinamento fra pubblico e privato sociale; programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; servizio informativo sull’andamento della povertà e produzione di ricerche in aree a più alta concentrazione al fine di migliorare la conoscenza del fenomeno su base locale. La proposta è emersa dai lavori del Forum “Lotta alla Povertà” della Conferenza programmatica dell’Ippodromo di Agnano, e sento di condividerla in pieno e di poter lavorare per realizzarla. Per contrastare i fenomeni, bisogna conoscerli nel dettaglio, ma soprattutto monitorarne le evoluzioni. Oggi la povertà non interessa più soltanto le categorie classiche a cui eravamo abituati: disoccupati, senzatetto, eccetera, ma anche lavoratori precari, stagionali o a nero. Bisogna ripensare al concetto di povertà e adeguare le misure di sostegno alle persone alla situazione attuale».

A proposito di disoccupazione a Napoli… le donne hanno sempre meno spazio…

«Ancora i dati ISTAT del 2019 ci dicono che a Napoli il tasso di occupazione femminile raggiunge appena il 26,5%. Questa stessa ricerca ci dice che c’è un forte potenziale di innovazione e sperimentazione delle donne campane e una forte propensione all’impresa e all’autoimpiego. Tale slancio va sostenuto in maniera decisa attraverso l’avvio e l’implementazione di nuovi percorsi di accompagnamento e supporto che ne consentano il cammino, attraverso investimenti nei settori ad elevata incidenza femminile oltre che attraverso una infrastrutturazione sociale adeguata».

Si riuscirà a limitare la fuga di giovani dalla Campania verso le altre regioni o verso l’estero?

«Nei prossimi anni arriveranno in Campania risorse importanti, tese alla crescita del nostro sistema socio economico. Mi riferisco al nuovo settennato dei fondi strutturali 2021-2027 e ai fondi del Recovery Fund. E’ un’occasione che non possiamo perdere, dobbiamo programmare lo sviluppo dei nostri sistemi locali, adeguando le infrastrutture, innovando la pubblica amministrazione con un’imponente azione di digitalizzazione e di semplificazione dei flussi informativi, sostenendo le aziende e formando adeguatamente i nostri giovani».

Come fare per accelerare il processo di sburocratizzazione avviato dalla Regione?

«Inanzitutto accelerando e potenziando il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, formando adeguatamente il personale e rendendo i siti più accessibili e più fruibili. E’ necessario, poi, mettere in rete i diversi sistemi informativi pubblici, per ottenere un unico punto di accesso e un’unica risposta al cittadino. E poi è assolutamente prioritario mettere in campo un’azione di digitalizzazione delle nostre città, per garantire a tutte le famiglie connessioni stabili, attraverso la costruzione e l’adeguamento delle infrastrutture digitali, e l’acquisto agevolato di device ai cittadini che non hanno la possibilità di acquistarli, oltre che un’attività di sensibilizzazione e di formazione ai cittadini per la fruizione del sistema».

Secondo i recenti sondaggi il 21 settembre De Luca vince e il Pd è il primo partito

«Il Presidente De Luca stravince perché ha dimostrato, con i fatti, che la sua priorità è il benessere dei cittadini, attraverso una gestione eccellente dell’emergenza covid e un impegno straordinario per la crescita dei nostri territori. Le persone non si lasciano più incantare dalle promesse e dalle suggestioni, ma pretendono dagli amministratori pubblici i fatti. Il Partito Democratico è l’unico partito che ha dimostrato, a tutti i livelli di governo, di essere in grado di dare risposte efficaci ai bisogni dei cittadini. E’ un partito solido, plurale, riformista e realmente democratico. E’ l’unica casa a cui si ha sempre voglia di tornare».

Sempre un sondaggio ha fatto infuriare Salvini, che viene dato sotto al 3%. La Lega potrà sfondare a Napoli e in Campania?

«Salvini può infuriarsi quanto vuole, ma al Sud non dimentichiamo che la Lega si chiamava Lega Nord per l’indipendenza della Padania, e a quei tempi Salvini era già un militante. Ci hanno accusati di essere una zavorra per lo sviluppo, bruciavano la bandiera italiana, ci chiamavano terroni, inneggiavano al Vesuvio per sterminarci. Una percentuale superiore allo zero è già grave. La Campania non si lega».

De Luca recentemente ha detto: come si fa a essere maggiordomi di chi ha offeso per anni il Sud?

«Appunto. E’ impensabile che un partito del genere si presenti senza vergogna al Sud a chiedere di condividere un programma politico basato su un unico punto: la lotta a un nemico inesistente. I problemi del sud non sono legati all’immigrazione, ma ad un sistema socioeconomico che ha penalizzato per decenni i nostri territori. Oggi, il Sud è una risorsa per l’Italia intera. Ripartiamo dal Sud».

Tante liste, tantissimi candidati. Secondo lei gli elettori riusciranno a votare senza confusione?

«Tante di quelle liste sono costruite per eleggere al massimo un consigliere, gli altri candidati non hanno speranza di essere eletti. Gli elettori convergeranno sulla proposta e sui candidati più credibili e sul partito più affidabile. Io ho fiducia nelle persone, sono perfettamente in grado di fare delle scelte ponderate».

Giunta e consiglio regionale dovranno affrontare da subito la pandemia, i disastri che ha causato al tessuto economico cercando di limitare i danni futuri. Non sarà facile…

«No, ma grazie allo straordinario lavoro del Governo, e in particolare dai Ministri Amendola e Provenzano, la Campania può contare su risorse ingenti per ripartire. In più, alle porte c’è la nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027. I soldi ci sono, serve una classe dirigente che possa garantire una spesa veloce, efficiente, efficace e trasparente».

Un suo intervento sulle politiche sociali regionali ha attirato l’attenzione dei media di alcune regioni del nord Italia. La Campania sa far notizia in positivo…

«Quando ho spiegato che dal 2016 ad oggi, la spesa sociale pro-capite, cioè i fondi che le Regioni destinano ai servizi sociali per i cittadini (asili nido, servizi per i diversamente abili, e così via) in Regione Campania, è stata portata da 49 a 52 euro per abitante. Ho preso come riferimento il Trentino Alto Adige, dove è di 423 euro, per dire che qui da noi la spesa sociale va sicuramente aumentata, ma che già adesso la Campania sta facendo importanti passi avanti e che presto otterremo incrementi maggiori».

Le piacerebbe avere, già dopo le elezioni, un ruolo da dirigente nel suo partito?

«Non ci ho pensato. Per adesso cerco di trasferire alle persone che incontro quali sono i settori in cui posso e voglio dare il mio contributo. E’ una campagna elettorale fatta di incontri con piccoli gruppi, di discussioni nel merito delle cose. Ascolto le mille domande che mi pongono e per le quali non c’è sempre una risposta. Il compito di un partito è questo: costruire insieme le risposte. E’ quello che ho sempre fatto nel mio lavoro e che voglio continuare a fare all’interno del partito…».