NAPOLI. Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà in visita in Campania per l'apertura della campagna elettorale a sostegno dei candidati al Consiglio Regionale e nei vari comuni dove la Lega correrà con la propria lista e il proprio simbolo, martedì, mercoledì e giovedì prossimi.

L'incontro con tutti i candidati si terrà nel corso della manifestazione privata, martedì 25 agosto, alle ore 20, presso il Grand Hotel Salerno Lungomare Tafuri, 1 Salerno.

Tra gli altri appuntamenti, martedì (ore 10) Salvini sarà in visita al carcere di Secondigliano a Napoli: all'esterno della struttura è previsto un punto stampa.

A Salerno, il giorno successivo, farà un sopralluogo all'ospedale Covid Ruggi d'Aragona. Giovedì (dalle ore 9) passeggiata con militanti della Lega nel centro di Caserta.