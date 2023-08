«Voglio fare il ministro della Cultura, voglio farlo bene e con impegno per cinque anni. E aggiungo che spero anche di farlo per una seconda legislatura se gli elettori, che sono sovrani, vorranno confermarmi». Sono parole chiare quelle di Gennaro Sangiuliano. Parole che, di fatto, smentiscono l’ipotesi di una sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Campania, come ipotizzato più volte in queste settimane. Il ministro della Cultura intende restare dov’è per tutta la legislatura ed pronto per una conferma per un altro quinquennio. A garantirlo è Sangiuliano in persona, intervenendo a “PiazzAsiago”, appuntamento organizzato nella cittadina in provincia di Vicenza dal gruppo Gedi.

«SERVONO VALORI CONDIVISI CHE CI SONO DATI DA COSTITUZIONE». Rispondendo al giornalista Alessandro De Angelis, che sottolineava come «nella destra al governo ci sia timidezza nel dirsi antifascisti», il ministro napoletano replica che «non è vero, per noi tutto questo è superato. Io non ho alcuna timidezza a dire che i miei riferimenti sono Churchill e De Gaulle, due conservatori che non hanno avuto esitazioni a fare la lotta al nazifascismo in Europa». Molti i temi che vengono affrontati durante il dibattito, con il ministro che poi ricorda di aver scelto per le domeniche gratuite ai musei il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre che sono le tre date rappresentative e sintesi dell’unità nazionale, perché penso che per essere una grande democrazia liberale noi dobbiamo avere una cornice di valori condivisi che ci sono dati dalla Costituzione repubblicana, e dentro questa cornice dobbiamo far sì che ci siano un polo conservatore e un polo progressista che legittimamente si alternano».

NON MI OCCUPO DI NOMINE RAI. Riguardo le polemiche che infuriano attorno alla Rai, Sangiuliano sottolinea che «la Rai non rientra fra le competenze del mio ministero», ma «in quanto servizio pubblico deve essere plurale ricorda il titolare del Mic cioè deve dare voce a tutti e far parlare tutti».

«IL CAMBIAMENTO DEL CLIMA È UN PROBLEMA SERIO MA NON SI FACCIA IDEOLOGIA». Nella discussione non manca anche l’argomento dei cambiamenti climatici: «Il cambiamento climatico è un problema estremamente serio che riguarda il nostro futuro e soprattutto il futuro delle giovani generazioni», spiega Sangiuliano. Tuttavia, avverte, si tratta di un tema «che non va affrontato in maniera ideologica ma in termini concreti: che cosa vogliamo fare domani mattina. Noi stiamo depauperando il nostro pianeta, però dobbiamo dire che la nazione che inquina di più al mondo è la Cina».