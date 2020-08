NAPOLI. Ultimo giorno oggi per la presentazione delle liste per le elezioni regionali in Campania del 20 e 21 settembre prossimo. Diversi partiti hanno già presentato le proprie liste. A sostegno di Vincenzo De Luca ce ne sono 15: Pd, Campania libera, De Luca Presidente, Italia Viva, Centro Democratico, Davvero Europa verdeDemos; Democratici e Progressisti; Più Campania in Europa; Per le persone e le comunità; Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati, Noi Campani, Partito repubblicano, Partito socialista e Fare democratico-Popolari.