NAPOLI. Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Penale, con decisione resa pubblica oggi, ha disposto – in accoglimento dell’istanza avanzata nell’interesse di Luigi Cesaro, ex senatore di Forza Italia – la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, precedentemente applicata, ed ha ordinato la sua immediata liberazione. La decisione è stata assunta perché, come riconosciuto dal Tribunale, sono venute completamente meno le esigenze cautelari e, dunque, non vi è più alcuna ragione che possa giustificare la permanenza della misura restrittiva. Cesaro ha accolto la notizia con viva soddisfazione.

«Il tribunale - afferma il professore Alfonso Furgiuele, legale di Cesaro insieme all’avvocato Michele Sanseverino - ha emesso un provvedimento assolutamente conforme alle disposizioni normative in tema di misure cautelari, così come interpretate dalla giurisprudenza della cassazione; dando atto che, allo stato, non ricorrono le condizioni oggettive idonee a giustificare il mantenimento della misura cautelare nei confronti del senatore Cesaro. La difesa, pertanto, ora intende affrontare il giudizio di merito - conclude - nella certezza di riuscire a dimostrare l’infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell’imputato ed ottenere la giusta sentenza di assoluzione».