Presidiio a Serre, nel Salernitano per dire “no" allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla Tunisia nell'area militare di Persano. L'iniziativa è stata organizzata da amministratori, cittadini ed associazioni. In strada, tra i circa 150 manifestanti, anche il sindaco di Serre, Franco Mennella che da giorni ha invitato tutti i cittadini di Serre e della Piana del Sele «a partecipare a questa importante e vitale battaglia per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica».

Il vice presidente della giunta regionale campana, Fulvio Bonavitacola, assessore all'Ambiente, intanto, spiega che «si tratta di un “sacrificio" molto limitato, molto ragionevole e che non giustifica tanti allarmismi».