Il governatore Vincenzo De Luca presenta il nuovo impianto per lo smaltimento delle ecoballe realizzato a Giugliano e promette: «Entro un anno e mezzo, due anni ripuliremo la Campania di 4milioni e mezzo di tonnellate di ecoballe accumulate nel corso del decenni». L'impianto, costato 103 milioni di euro, entrerà a regime nelle prossime 2-3 settimane, stamattina sono iniziate le prove funzionali. Ma intanto i cittadini di Giugliano temono che il territorio possa subire ulteriori danni ambientali. Il sindaco Nicola Pirozzi, parla di “sconfitta". Ma De Luca tranquillizza «è tutto a norma» e invoca «il tempo della serietà. È un lavoro gigantesco, abbiamo già realizzato un impianto a Caivano, abbiamo gia' mandato fuori dalla regione 1.400.000 tonnellate di ecoballe. Tenete conto che ormai nessun paese del mondo è disponibile ad accettare rifiuti da parte dell'Italia. Con questo impianto avremo la possibilità di lavorare altre 400.000 tonnellate di ecoballe con la possibilità di raddoppiare i quantitativi di materiale trattato». Per De Luca ora bisogna accelerare per quanto riguarda gli impianti di compostaggio. L'obiettivo è quello di raggiungere una piena autonomia campana nella gestione dei rifiuti ma anche quello di abbattere la sanzione europea. «Contiamo entro l'anno di eliminare tutte le sanzioni europee».