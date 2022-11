A Salerno la Polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 16 minorenni, 10 dei quali posti ai domiciliari, indagati a vario titolo per i reati di rissa e lesioni. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, è stato adottato a seguito delle indagini sui fatti accaduti nella notte tra il 9 e il 10 luglio, quando due gruppi di giovani si sono fronteggiati in piazza Gian Camillo Gloriosi scatenando una violenta rissa durante la "Notte bianca" organizzata dal Comune di Salerno.

Alcuni dei giovanissimi sono stati soccorsi a causa delle lesioni riportate. La lite è stata sedata dai poliziotti intervenuti. La Procura per i minorenni ha delegato le indagini alla Squadra Mobile di Salerno, alla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e alla Sezione di Polizia giudiziaria della Procura. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l'analisi delle chat estrapolate dai cellulari dei giovani identificati sin da subito e l'ascolto di alcuni di loro. Si è così riusciti a identificare gli ulteriori partecipanti alla rissa e ad attribuire le singole condotte, nonché ad individuare i futili motivi che hanno dato luogo allo scontro. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per 10 minorenni e l'applicazione di prescrizioni per gli altri 6 indagati.