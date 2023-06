È stato trovato Giovanni Costanzo, il 90enne che ieri sera si è allontanato a piedi dalla sua abitazione a Molinara, in provincia di Benevento. L'anziano è stato avvistato nella zona del Parco eolico, nel corso delle perlustrazioni ad ampio raggio eseguite con l'elicottero dai Vigili del fuoco, è stato recuperato dall'equipaggio specializzato dell'aeromobile e trasportato in un vicino campo sportivo. Dopo essere stato visitato dal personale del 118, che l'ha trovato in discrete condizioni di salute, è stato poi, sempre con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, portato all'ospedale San Pio di Benevento per maggiori e più approfonditi accertamenti. Alle attività di ricerca coordinate hanno preso parte i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del fuoco e personale delle associazioni di volontariato della Regione Campania e del Comune di Molinara.