I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Firenze Oltrarno hanno eseguito a Castel Volturno (Caserta) una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze a carico di un italiano di 46 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, residente a Castel Volturno, indagato per il furto di 20 scooter Honda SH commessi a Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra l'ottobre 2021 e il marzo 2022.

L'attività d'indagine, sorta dall'analisi di diversi furti perpetrati nell'area dell'Oltrarno nel mese di ottobre 2021, ha permesso di identificare l'arrestato che, secondo quanto ricostruito dalle indagini e in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, che gli fornivano ausilio, arrivava a Firenze e dintorni, provenendo con un furgone da Castel Volturno, proprio con la finalità di compiere i furti, per poter poi rientrare frettolosamente in Campania e rivendere i pezzi dei motocicli trafugati in territorio fiorentino. Dalla visione e analisi di numerose telecamere di video sorveglianza pubbliche e private, i carabinieri sono riusciti ad identificare il furgone utilizzato dal reo per giungere a Firenze e compiere i furti, ricostruendo poi a ritroso tutti i suoi movimenti e collegandoli con i furti perpetrati.

In particolare le indagini hanno permesso di ricostruire 6 episodi avvenuti il 12/10/21 - 14/02 - 22/02 - 2/03/2022 a Firenze, il 18/12/2021 a Bagno a Ripoli in località Grassina e il 21/12/2021 a Scandicci. In ogni occasione l'arrestato riusciva ad impossessarsi di 3 o 4 scooter, sempre Honda SH, individuati lungo le vie cittadine, mediante la rottura del blocca sterzo e caricandoli rapidamente sul furgone. Dopo l'individuazione nella casa di domicilio a Castel Volturno, i carabinieri dell'Oltrarno, con l'ausilio dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno arrestato il presunto ladro, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia.