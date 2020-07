CASERTA. Ruspe in azione a Baia Domizia, nel comune di Cellole. Le operazioni di demolizione, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riguardani 4 immobili dichiarati abusivi con sentenza definitiva. Si tratta di villette usate come case per le vacanze, ed edificate senza allaccio alla rete fognaria in zone coperte da diversi vincoli.

Dopo la demolizione, l'ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle spese dal proprietario della villetta.

Tra la fine del 2019 e i primi sei mesi mesi dell'anno in corso (con uno stop durante il lockdown), sono già stati abbattuti, per ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, nove immobili abusivi, tra cui villette usate come casa vacanza ubicate sul litorale tra Mondragone e Cellole.

In una nota, la Procura guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, afferma che «proseguirà l'attività di demolizione di manufatti abusivi; le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l'abusivismo viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è conveniente».