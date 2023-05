I Carabinieri indagano sul ferimento a colpi di arma da fuoco di un uomo di 51 anni, di Salerno, avvenuto nella giornata di lunedì sulla strada Aversana che dal capoluogo conduce verso Eboli. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia con due ferite da arma da fuoco alla gamba sinistra. Ai Carabinieri intervenuti ha spiegato di essere stato colpito mentre passeggiava ma non ha saputo aggiungere altro sugli autori del ferimento. I militari della compagnia di Battipaglia hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell'accaduto, sugli autori e sul movente del ferimento.