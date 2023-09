Sarebbero responsabili di spaccio di crack, cocaina e hashish, nel quartiere Mercatello di Salerno e nel carcere di Fuorni i destinatari dell'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura del capoluogo. L'arresto in carcere è scattato per Antonio Abate, ritenuto capo, promotore e organizzatore dell'organizzazione, e per Alessandro Rinaldi, Natale Memoli, Silvia Pappalardo, Antonio D'Elia, Francesco Mercadante, Prisco Giorgio, Raffaele Grillo. Ai domiciliari Giulio Placanico considerato "partecipe". L'associazione dedita allo spaccio avrebbe operato tra il 2020 e il 2021. Secondo quanto ritenuto dal gip allo stato delle investigazioni, lo stupefacente veniva introdotto in carcere attraverso il dipendente di una cooperativa incaricata di condurre un progetto lavorativo d'inclusione per i detenuti impiegati nel confezionamento di mascherine per l'emergenza covid-19, nonché tramite un detenuto che beneficiava di permessi premio. La coperativa è ritenuta estranea ai fatti.