Un uomo di nazionalità tunisina è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia municipale di Salerno ieri sera in flagranza del reato di tentato omicidio. L'uomo ha accoltellato un altro cittadino extracomunitario, di nazionalità pakistana, sul lungomare di Salerno. Due agenti della Polizia locale sono intervenuti per bloccare il tunisino e ne è nata una colluttazione, nel corso della quale i due agenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni. L'arrestato dovrà rispondere anche del reato di lesioni a pubblico ufficiale​.