SALERNO. L'Asl Salertno ha avviato le attività di vaccinazione agli over 80 non deambulanti. «Al fine di accelerare la somministrazione del vaccino a tale categoria, essendosi verificata la possibilità di vaccinare anche presso i propri centri - spiega una nota - l'Asl procederà ad inviare una specifica convocazione che darà la possibilità, a chi lo potrà, di essere sottoposto a vaccinazione a stretto giro, cioè nel termine di 24-48 ore. Nel caso lo stato di non deambulazione impedisse l'adesione all'invito, sarà sufficiente non dare la propria adesione, o non presentarsi presso il centro individuato. Si conserverà in tal modo il diritto alla vaccinazione a domicilio, e si sarà successivamente ricontattati dagli operatori per fissare l'appuntamento».