SALERNO. Dopo giorni di agonia è deceduta nel pomeriggio, la 43enne coinvolta, con altre tre persone, nell'incidente di sabato scorso a Giovi, frazione di Salerno. Si tratta dell'amica della famiglia (marito, moglie e figlia) rimasta coinvolta nel sinistro. La donna, infatti, si trovava all'interno dell'auto che è prima finita in un dirupo e poi si è schiantata sulla strada principale. La donna, immediatamente trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona è morta questo pomeriggio. La 43enne era giunta in ospedale in condizioni disperate, con gravi ferite alla testa. Restano ancora gravi le condizioni del conducente, un medico dell'Asl di Salerno, mentre la moglie, che era seduta al suo fianco, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli.