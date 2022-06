La Guardia costiera di Salerno è intervenuta ieri pomeriggio per soccorrere 13 atleti impegnati in una gara di nuoto di fondo nelle acque antistanti Vietri sul Mare e Cetara, in difficoltà poiché colti da lieve ipotermia.

La richiesta di assistenza, giunta poco prima delle 18.30, è stata raccolta dalla sala operativa che ha assunto la direzione delle operazioni, inviando due motovedette della Guardia costiera sul campo di gara e allertando due autoambulanze presso il Molo Manfredi di Salerno, dove sono state prestate le prime cure mediche del caso.

Le operazioni di trasbordo sono state effettuate anche con l'ausilio di un gommone della protezione civile "Santa Maria delle Grazie" presente in zona. I 13 atleti sono risultati in buono stato di salute, senza necessità di essere trasportati in ospedale.