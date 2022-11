«Sicuramente le manifestazioni che danno visibilità ai territori sono positive. Luci d'Artista è stata una buona idea. Credo però che si spenda molto ed é anche una questione di priorità. È un po' strano che c'è un governatore che lamenta la mancanza di fondi per la sanità poi però trova queste cifre per le 'Luci d'Artista'. Non faccio il sindaco di Salerno e quindi non mi permetto di entrare nella funzione di altri ma da cittadino mi sembra che si crei una confusione eccessiva. L'idea va mantenuta ma se io fossi presidente della Regione non assegnerei tutti questi soldi a nessuna iniziativa. Sulle cose effimere si dovrebbe essere più parsimoniosi». Lo ha detto il viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli a margine di una iniziativa che si è tenuta a Palazzo Sant'Agostino per la presentazione della candidata Sonia Alfano, sindaco San Cipriano Picentino, alla presidenza della Provincia di Salerno.