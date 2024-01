Eseguite perquisizioni in alcuni uffici della Provincia di Salerno e del Comune di Capaccio Paestum. L'attività è stata operata dai militari della guardia di finanza e ha interessato anche gli uffici della presidenza della Provincia, incarico ricoperto dal sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, figura molto vicina al governatore della Campania Vincenzo De Luca. È lo stesso Alfieri a intervenire sulla vicenda: «Cielo sereno non teme tempesta» esordisce in una nota con la quale il primo cittadino esprime «piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti, con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia». «Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno - afferma ancora Alfieri - con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire».