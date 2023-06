Da Maurizio De Giovanni a Gaetano Quagliariello, nuova polemica a Salerno per la presentazione di un libro. Dopo le critiche alla presenza dello scrittore del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre alla rassegna "Salerno Letteratura", la nuova polemica, sempre sull'asse del rapporto conflittuale vissuto con Napoli e, in questo caso, il Napoli, ha per oggetto la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello, politico di lunga data e già ministro, senatore, giornalista e docente universitario.

Il nuovo libro di Quagliariello, intitolato "Scusa papà ma tifo Napoli" (Rubettino editore), è autobiografico e racconta del rapporto "calcistico" con il padre, Ernesto Quagliariello, rettore dell'Università di Bari e presidente del Cnr, salernitano e juventino.

Nel libro Quagliariello ripercorre diversi momenti della storia del Napoli che si intrecciano con i suoi ricordi personali. La presentazione del libro alla Pinacoteca Provinciale di via Mercanti a Salerno risulta però «assolutamente inopportuna» a Roberto Celano, consigliere comunale di Salerno di Forza Italia, secondo cui l'evento, «a pochi passi dal luogo in cui “nacque" la Salernitana», potrebbe essere «percepito come una provocazione dai tifosi della Salernitana. Mi chiedo - scrive Celano - un libro del genere non sarebbe più giusto e proficuo anche per l'autore presentarlo a Napoli? Difendo sempre la “libertà" di ciascuno di tifare per chi vuole e di parlare liberamente di ciò che ritiene. A volte, però, ci vorrebbe un po' di buon senso, anche da parte di certe istituzioni».

Il post di Celano, pubblicato su Facebook, ha ricevuto commenti contrastanti, tra chi si dice d'accordo sulla scarsa opportunità della location e tra chi bolla ragionamenti di questo tipo come «provinciali».