Precipita in un dirupo mentre pota gli alberi. E' successo a Scala, in Costiera Amalfitana. Il boscaiolo, 54 anni, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Secondo quanto ricostruito, il 54enne era intento a potare degli alberi in località Magliulo quando è caduto precipitando in un vicino dirupo. I compagni hanno quindi allertato il 118 che ha diramato l'allarme alle varie strutture di competenza. Immediatamente è decollato l'elisoccorso 118 di Salerno che giusto sul posto ha sbarcato l'equipe sanitaria e l'elisoccorritore del Soccorso alpino e speleologico della Campania-Cnsas, i quali hanno stabilizzato e posto su barella il 54enne. Con l'ausilio della squadra territoriale del Cnsas e in collaborazione con i Vigili del Fuoco l'uomo è stato infine trasferito in un punto migliore per essere recuperato con verricello a bordo dell'elicottero 118 e trasferito in ospedale.