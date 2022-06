Rapina in banca questa mattina a Salerno, 100mila euro il bottino. Autore della rapina un uomo, di mezza età, con i capelli lunghi (forse indossava una parrucca), entrato nella filiale in via Trento armato di una pistola.

All'interno della banca erano presenti solo il direttore e due dipendenti. Minacciandoli con l'arma, il rapinatore si è fatto consegnare un plico contenente 100mila euro in contanti e si è immediatamente allontanato a piedi. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita, solo tanta paura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della Questura di Salerno con la scientifica per i rilievi del caso.