MILANO. "De Luca vuol chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca, che l'anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri... Evidentemente De Luca non ha una sanità all'altezza...''. Così Matteo Salvini su Facebook va all'attacco del governatore della Campania Vincenzo De Luca.