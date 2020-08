BENEVENTO. «Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell'incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento». Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Il primo cittadino ha richiesto al comandante della Polizia municipale «una relazione in merito alla manifestazione politica della Lega-Salvini peraltro non autorizzata, a ragione del fatto che non ci è pervenuta nessuna richiesta ufficiale, dove appare evidente, dalle foto sui social e sui giornali locali non ci sia stato alcun rispetto delle norme: mancanza dell'obbligo della mascherina dopo le ore 18, a seguito delle ordinanze regionali e comunali in Campania ed a Benevento, e disordinato assembramento».

Nella comunicazione «urgente» il primo cittadino di Benevento sottolinea che, «se così fosse, siamo in presenza di un atto irresponsabile tenendo conto della difficile situazione sanitaria. Si tratterebbe anche di un mancanza di rispetto nei confronti della città che è riuscita grazie ai suoi cittadini, amministratori ed istituzioni ad essere una delle città d'Italia meno contagiate. Se tutto questo quindi - prosegue Mastella rivolgendosi al capo della polizia locale - a seguito della sua verifica risultasse rispondente alla realtà, occorre, che lei intervenga a sanzionare, secondo le norme vigenti tutti coloro, i quali presenti alla manifestazione hanno disatteso queste clausole di salvaguardia sanitarie».

Alla comunicazione Mastella allega «alcune foto a me pervenute dove appare evidente come siano venuti meno quei comportamenti civici che sono alla base della solidarietà reciproca e della convivenza e della democrazia».