Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è atteso a Parigi per un incontro all'Unesco con il direttore generale aggiunto per la Cultura, il cileno Ernesto Ottone Ramirez. L'incontro presso il quartier generale dell'organismo Onu per Scienza, Educazione e Cultura, è previsto nel pomeriggio.

Sul tavolo della riunione, riferiscono fonti ben informate, l'organizzazione al Palazzo Reale di Napoli, il prossimo giugno, della Conferenza Internazionale dell'Unesco sul futuro del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. In serata, il ministro è invitato al Théâtre de Chaillot, tempio parigino della danza contemporanea, per assistere allo spettacolo "Un jour nouveau-Birthday Party", dittico di danza dei coreografi Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj, prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/ Aterballetto-Centro Coreografico Nazionale di Reggio Emilia.

Si tratta di una nuova coproduzione molto particolare, interpretata da performer rigorosamente over-65, in scena fino al 23 febbraio. Nel giorno della sua visita a Parigi, Sangiuliano ha pubblicato su Twitter, tra i suoi consigli di lettura, 'L'Europa nella crisi delle culture', di Joseph Ratzinger.