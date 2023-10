«Benevento è una città dalle grandi tradizioni culturali, che incrociano epoche diverse e importanti della storia. Io credo che esista un diritto diffuso alla cultura in tutti i territori, non soltanto in alcune città iconiche. La cultura sostanzia la qualità della vita dei cittadini: per questo motivo, tutti i Comuni hanno diritto ad ospitare attività culturali».

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto oggi all’inaugurazione dell’Hortus Conclusus di Benevento alla presenza del Sindaco Mario Clemente Mastella, dell'artista Mimmo Paladino e del senatore Domenico Matera.

«Ho più volte affermato che dobbiamo costruire il passato del nostro futuro, quindi l’arte contemporanea è un elemento importantissimo. L’allestimento guidato dal maestro Paladino è di grande bellezza e arricchisce l’offerta culturale della città di Benevento», ha aggiunto il Ministro che, durante la tappa sannita, ha visitato la sezione Egizia del Museo del Sannio della Rete Museale della Provincia di Benevento, sita nel Museo Arcos.