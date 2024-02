«Fondo sviluppo e coesione. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato nel periodo 2014-2020 la Campania ne ha utilizzati solo il 37 %». È quanto scrive in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sanguliano.

Questa mattina il presidente della Regoione Campania aveva scritto sempre su X: «Sblocco dei fondi Fsc per il Sud, per i Comuni, per le infrastrutture, per i Campi Flegrei, per la cultura. Chiederemo un incontro al Presidente della Repubblica. Chiederemo di essere ricevuti con una delegazione di sindaci per spiegare le ragioni di questa battaglia».