«Napoli è sempre stata una grande capitale culturale del Mediterraneo e del mondo intero, perché è una grande civiltà, però in questo momento sta ritrovando un suo rinascimento». Parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenuto a margine della presentazione della nuova sezione Campania Romana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

«Tutto ciò - il ragionamento del ministro - va mostrato orgogliosamente e va raccordato all'interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città. Questa città deve crescere anche in termini di occupazione, di sviluppo, ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato in un nuovo rinascimento».

Per il direttore del Mann, Paolo Giulierini, «l'apertura di questa sezione colloca il Mann a un livello di primato mondiale rispetto all'archeologia classica. Si tratta di opere straordinarie come la quadriga di Ercolano o come il Doriforo della palestra sannitica di Pompei: icone della classicità e icone della riscoperta delle due città vesuviane. È un dono che il Museo fa alla città di Napoli perché queste statue si potranno vedere anche dall'esterno del Museo, si tratta quindi di un'osmosi sempre più forte tra l'istituto e il centro storico».