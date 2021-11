«L'ultimo Report di Farmindustria ha confermato che la Campania è la prima Regione d'Italia nei tempi di pagamento per le forniture delle aziende farmaceutiche». Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«A fronte di una media nazionale di 43 giorni la Campania paga in soli 15 giorni, considerando il terzo trimestre dell'anno in corso - spiega il governatore -. A fronte di una media nazionale di 47 giorni sulla base degli ultimi quattro trimestri, la Campania paga a 17 giorni, meno della metà dei tempi di Regioni considerate virtuose. È un dato assolutamente straordinario, dietro cui c'e' il lavoro enorme delle nostre strutture sanitarie per un risultato di eccellenza raggiunto dopo la lunga stagione del commissariamento che abbiamo archiviato due anni fa», sottolinea De Luca.