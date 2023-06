«Adesso dobbiamo vincere la battaglia per le liste di attesa, qui ci sono ancora tempi troppo lunghi e uno dei motivi per cui abbiamo tanti cittadini che se ne vanno è questo: non va bene, da questo punto di vista saremo spietati nei prossimi mesi«. Lo dice il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento questa mattina all'Ospedale Monaldi di Napoli dove è stato inaugurato il nuoto topografo digitale Pet/Tc acquistato con i fondi del Pnrr.

«Devo dire - aggiunge il governatore a margine dell'incontro - che ci sono anche cose che vanno chiarite all'opinione pubblica: ogni tanto mi capita di guardare delle immagini di file di cittadini davanti ai laboratori privati accreditati, e qualcuno confonde le idee. I tetti di spesa, diciamolo forte, sono fissati dal governo nazionale, non dalla regione Campania».

«Io non conto le preferenze o i clienti - aggiunge -, ci giochiamo la vita in questo lavoro e questo lavoro deve produrre risultati di assoluta eccellenza per la povera gente. Vi chiedo di dare una mano perché le liste di attesa vanno abbattute, non possiamo consentirci di pagare centinaia di milioni di euro alle realtà del nord. Ma la cosa che fa davvero stare male è che la qualità delle prestazioni è presente qui, la possiamo fornire tranquillamente. Poi ci può essere una iperspecializzazione per un segmento chirurgico, va bene, ma per il 99% delle prestazioni possiamo darle tranquillamente a Napoli e in Campania», conclude.