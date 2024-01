CASERTA. Un permesso negato ad un detenuto che chiedeva di andare a trovare in ospedale il fratello, in fin di vita dopo un agguato subito la notte di Capodanno a Santa Maria Capua Vetere. Per questo motivo sarebbe scoppiata la rivolta nel primo pomeriggio di ieri nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, che ha provocato molti danni ma per fortuna nessun ferito.