È stato rintracciato e denunciato il 42enne di Orta di Atella coinvolto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 30 ottobre a Castel Volturno (Caserta), in via Domiziana nei pressi della cosiddetta rotonda "Ponte a Mare", che ha visto coinvolte due auto.

Nell'altra vettura viaggiavano un 69enne di Marano (Napoli) e la moglie 72enne. Dopo lo scontro, il 42enne si è dato alla fuga. Il 69enne è stato trasportato all'ospedale di Caserta, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che, da un frammento di paraurti trovato sul posto dell'incidente e dalle dichiarazioni rese da persone che hanno assistito all'incidente, in pochi giorni sono riusciti a risalire al proprietario della vettura e quindi al conducente.

Questa mattina il 42enne è stato denunciato per omissione di soccorso in occasione di incidente stradale. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.