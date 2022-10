Una 20enne di Castel San Giorgio, originaria della frazione di Castelluccio, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente avvenuto nel comune al confine tra la Valle dell'Irno e l'Agro Nocerino Sarnese. La giovane era in auto con un ragazzo, rimasto gravemente ferito e ricoverato in prognosi riservata. L'incidente, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, si è verificato al bivio Torello-Campomanfoli, lungo la strada che collega con Siano. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino per ricostruire l'esatta dinamica ed appurare eventuali responsabilità. La sindaca Paola Lanzara proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.