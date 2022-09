E stato trovato il corpo senza vita del 36enne di Senerchia, in provincia di Avellino, scomparso nella serata di ieri in località Civasso. Le ricerche sono iniziate subito dopo la segnalazione al 112 da parte di un familiare. Questa mattina, con l'utilizzo di un drone del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, il corpo è stato avvistato in un'area montuosa impervia, distante qualche chilometro dalla sua abitazione, all'interno di una scarpata profonda circa 25 metri dove verosimilmente il malcapitato sarebbe precipitato per cause accidentali. Su disposizione dell'autorità giudiziaria la salma sarà portata all'ospedale Moscati di Avellino.