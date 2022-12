Un'area adibita alla fabbricazione di fuochi d'artificio, senza alcuna licenza o autorizzazione, è stata scoperta a Villa Literno dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Caserta. L'attività di controllo, effettuata nell'ambito dell'intensificazione dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno della fabbricazione, detenzione e vendita di fuochi pirotecnici in vista di Capodanno, è stata svolta con l'ausilio di personale specializzato artificiere del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta e ha consentito di individuare un vero e proprio opificio dove è stato trovato materiale pirotecnico nelle varie fasi della fabbricazione, polvere esplosiva, attrezzature e macchinari per la lavorazione ed il confezionamento, nonché prodotti semilavorati e prodotti finiti pronti per l'utilizzo.

Le sostanze esplosive presenti sono state considerate ad alto effetto detonante e altamente pericolose da maneggiare e trasportare. Il materiale fabbricato poteva essere utilizzato per spettacoli pirotecnici o venduto sul mercato in modo del tutto illegale, senza il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, con alto rischio per la salute degli eventuali utilizzatori. I finanzieri hanno sottoposto a sequestro tutto il materiale pirotecnico trovato, per un peso di oltre una tonnellata, diversi macchinari, attrezzature e materiale, nonché l'intera aerea e i manufatti insistenti adibiti dell'illecita attività di fabbricazione e confezionamento. Il proprietario dell'area e responsabile della fabbricazione illecita è stato arrestato in flagranza di reato mentre altri due uomini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per illecita fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo.