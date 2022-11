Una piantagione di cannabis è stata scoperta ieri dalla Guardia di Finanza in un terreno agricolo nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. I finanzieri del gruppo di Giugliano in Campania, con l'ausilio degli elicotteri del Reparto operativo aeronavale di Napoli, hanno individuato la vasta area adibita a piantagione di cannabis nella quale sono state trovate e sequestrate 378 piante, di oltre 2 metri di altezza, destinate all'estrazione di marijuana, già mature e pronte per il raccolto, la successiva essicazione delle infiorescenze e il confezionamento delle dosi destinate ad alimentare il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto, dotato di un sistema automatico di irrigazione, erano presenti anche numerosi sacchi già pronti per lo stoccaggio e il trasporto delle piante. La sostanza stupefacente, del peso complessivo di 400 kg, avrebbe fruttato, se immessa nel mercato illegale, circa 5 milioni di euro. Nel corso degli accertamenti è stato identificato un cittadino di origine straniera, poi arrestato perché presente sul territorio in violazione della normativa sull'immigrazione.