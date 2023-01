Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a San Pietro Infine, nel Casertano, in un territorio al confine con Lazio e Molise. Lo segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che spiega che il sisma è avvenuto poco prima delle 17 ad una profondità di 20 chilometri, ed è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma al momento non si segnalano danni. Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta hanno fatto sapere che alla sala operativa sono arrivate chiamate di cittadini preoccupati, ma non si segnalano particolari situazioni di allarme riferite a persone o cose.