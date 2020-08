Non li ha fermati nemmeno l’afa. Sono arrivati sotto il sole cocente e in fila, ordinatamente, e rispettando le norme anti Covid, hanno atteso il loro turno.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in piazza Virgilio a Palinuro a decine hanno volentieri rinunciato a una giornata di mare per sottoporsi allo screening dei nei.​ I risultati della seconda tappa del tir della prevenzione del melanoma nel Cilento, promossa dal Pascale in collaborazione con la Fondazione Melanoma Onlus e Cittadinanzattiva, ha dato risultati che dimostrano che questa è la strada vincente per anticipare il cancro. ​

Su 220 visite effettuate da dermatologi del team di Paolo Ascierto, Rossella Di Trolio e Fabrizio Ayala,​ sono stati rilevati due sospetti melanomi, 3 epiteliomi basocellulare, 2 nevi displastici, 6 cheratosi attiniche e 9 nevi atipici.​

Ai pazienti a cui sono state riscontrare sospette neoplasie è stato avviato l’iter per le indagini presso l’Istituto dei tumori di Napoli.