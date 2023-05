NAPOLI. Meno soldi dove ce ne sarebbe più bisogno. In Campania meno del 15% degli alunni della scuola primaria frequenta scuole dotate di mensa, contro circa il 60% nel Centro-Nord. Nonostante questo, la regione ha avuto accesso a risorse del Pnrr pro capite per infrastrutture scolastiche inferiori alla media nazionale. L’ultimo report della Svimez parla chiaro: la Campania e il Mezzogiorno sono ancora una volta penalizzati dalla distribuzione delle risorse europee. Anche per il Pnrr.