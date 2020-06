CASERTA. Sono 8 gli agenti della polizia penitenziaria aggrediti nel corso della rivolta all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo riferisce il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp. «Quanto accaduto oggi è un fatto gravissimo che dimostra il fallimento delle politiche attuali negli istituti penitenziari, laddove sussistono molteplici difficoltà organizzative più volte segnalate ma che ad oggi non hanno avuto risoluzione», spiegano Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, segretario e vicesegretario regionale Osapp Campania.

Intanto è stata placata la rivolta all'interno del carcere, dove questa notte circa 45 detenuti del settore Danubio che racchiude persone ritenute “problematiche", hanno aggredito sei agenti della penitenziaria dopo aver provato ad appiccare fiamme dando fuoco alcune suppellettili nell'infermeria. Si tratta di detenuti in regime disciplinare e soggetti al regime di sorveglianza particolare previsto dal 14 bis, alcuni dei quali, si apprende da fonti sindacali, provenienti dal carcere di Foggia trasferiti dopo i tumulti dello scorso marzo.

Altri due agenti sono rimasti feriti stamani quando è scoppiata la rivolta nello stesso reparto, con decine di detenuti che si sono impossessati del reparto e gli agenti che si sono rifiutati di intervenire per non aggravare la loro situazione, essendo molto già indagati per i presunti pestaggi di detenuti avvenuti il sei aprile scorso al carcere.

I rivoltosi sono stati isolati mentre invece continua la protesta simbolica degli agenti della penitenziaria che non entrano nell'istituto e sono fermi davanti al piazzale.