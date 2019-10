SALERNO. Nuovi arresti nell'ambito sulla commissione tributaria di Salerno. Sono sette i destinatari della misura di custodia cautelare in carcere. Si tratta di giudici tributari, funzionari, commercialisti e imprenditori. Lo scorso 15 maggio l'operazione della Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dalla Procura della Repubblica, aveva portato all'arresto di 14 persone. Oggi, grazie allo sviluppo delle indagini, altre 7 persone sono finite agli arresti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Al centro delle nuove indagini, ulteriori 10 sentenze di secondo grado pronunciate dalla commissione tributaria regionale - sezione distaccata di Salerno, il cui iter procedimentale risulterebbe essere "pilotato" a favore dei ricorrenti in cambio di somme di denaro corrisposte a titolo corruttivo. Tra gli indagati arrestati c'è un professionista di Avellino che, dopo aver ricoperto per anni l'incarico di giudice tributario a Salerno, da settembre del 2018, fa parte del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tra gli arrestati, inoltre, un giudice tributario non togato, un segretario della commissione tributaria provinciale, un produttore televisivo dell'avellinese, imprenditori e commercialisti.

C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta ''Ground Zero 2''. L'autore televisivo Rai, avellinese, è finito in manette insieme ai giudici tributari e a imprenditori del salernitano e dell'avellinese. Produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui ''La Prova del Cuoco", condotta all'epoca dalla Elisa Isoardi e della ''Vita in Diretta'' è stato in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Gli altri sono: Antonio Mauriello, già giudice tributario, attualmente membro del Consiglio Nazionale della Giustizia Tributaria a Roma, Giuseppe Pagano (giudice tributario), Rosario Attilio Passarella (dipendente amministrativo presso la Commissione Tributaria di Salerno), Francescopaolo Savo (professionista tributario), Giuseppe Somma (professionista tributario), Paola Panariello (referente FULL Project srl).

Ed è proprio Casimiro Lieto l'autore della telefonata di ringraziamento al giudice tributario per la sentenza favorevole. Lieto festeggia: “Abbiamo fatto gol" rivolgendosi all'interlocutore telefonico. La conversazione emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, nell'ambito dell'inchiesta "Ground Zero 2" che ha portato in manette sette persone, tra cui il noto produttore televisivo, originario di Avellino. A suo carico c'era un procedimento tributario di 229 mila euro conclusosi favorevolmente nel luglio 2017. Casimiro, come gli altri coinvolti, è indagato per corruzione in atti giudiziari. Lieto aveva inizialmente anche offerto un posto di lavoro al figlio del giudice come guardiano notturno. Posto che, però, fu rifiutato.