Una partita di semilavorato di pomodoro di 821 tonnellate di circa un milione di euro è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri del Reparto Tutela agroalimentare (Rac) di Salerno e della Sezione operativa centrale del Comando per la Tutela agroalimentare nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Nocera Inferiore.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dal pm Angelo Rubano e convalidato dal gip Daniela De Nicola, che ha vincolato sull'ingente quantitativo di concentrato di pomodoro di provenienza egiziana presso un'azienda dell'Agro nocerino sarnese, leader nel settore conserviero. Secondo quanto emerso dalle indagini, il materiale alimentare sequestrato sarebbe largamente interessato dalla contaminazione di pesticidi, presenti in misura maggiore a quanto consentito, sussistendo così il concreto rischio di nocività per la salute umana.

La merce era stoccata in migliaia di fusti metallici contenenti ognuno mediamente 250 kg di prodotto, in attesa di essere lavorata e confezionata, solitamente in barattoli e tubetti di diversi formati, per essere successivamente collocata sul mercato, prevalentemente estero,sempre come doppio o triplo concentrato di pomodoro. Il materiale sequestrato, secondo quanto ricostruito, fa parte di una partita di semilavorato più cospicua. E' stato accertato che già alcune centinaia di tonnellate sono state commercializzate in Paesi Ue ed extra Ue.

I titolari dell'azienda, i fratelli A.P. e A.D., sono stati denunciati sia per frode in commercio che per commercio di sostanze alimentari nocive.