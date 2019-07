SESSA AURUNCA. È agli arresti domiciliari per omicidio stradale il giovane ventenne casertano, G.S. che sabato mattina ha investito ed ucciso a Sessa Aurunca, nel Casertano, un professore di sassofono, Paolo Rigliari, 57 anni. La vittima stava cambiando la ruota del suo fuoristrada insieme ad un parente anch'egli investito e attualmente ricoverato all'ospedale di Sessa Aurunca. Il giovane, che si stava recando a sostenere l'esame di stato per diploma da privatista, è stato trovato positivo alla cannabis. Era stato ascoltato dai carabinieri appena dopo l'incidente per la sua versione dei fatti ma altri elementi emergeranno dai rilievi effettuati dai militari dell'Arma. Sequestrata l'auto del giovane, una 500 e l'auto della vittima. Il professore insegnava al conservatorio musicale di Benevento. La salma si trova presso l'istituto medicina legale di Caserta in attesa di essere rilasciata per i funerali.