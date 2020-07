PADOVA. Scoperta dalla Guardia di finanza di Padova una frode per oltre 433 milioni di euro nella commercializzazione di prodotti petroliferi: 4 le persone arrestate in quanto ritenute a capo di una associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali nel campo della commercializzazione di carburante per autotrazione, con ordine di sequestro preventivo per 95 milioni di euro, pari all'Iva evasa. Perquisizioni nelle province di Padova, Milano, Lodi, Verona, Roma, Terni, Napoli e Caserta. Sequestrate inoltre decine di autobotti cariche di carburante.