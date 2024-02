I carabinieri della Compagnia di Agropoli, nel salernitano, col supporto dei militari del Comando provinciale carabinieri di Salerno e del Nucleo cinofili di Sarno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone indagate a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tre sono finite in carcere e tre al divieto di dimora.

Il provvedimento, si legge in una nota della Procura, "ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver organizzato una rete di spaccio nei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Capaccio, Roccadaspide e Torchiara". Inoltre, nel corso delle investigazioni, condotte dalla Sezione operativa della Compagnia carabinieri di Agropoli, è stato recuperato "un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina e 6 persone sono state segnalate quali assuntori alla prefettura di Salerno". Accertato, infine, un episodio estorsivo, "mediante violenza e minaccia", di uno degli indagati compiuto per recuperare somme di denaro dovutegli "per pregresse cessioni di stupefacenti".