Uno dei cinque carri allegorici del Carnevale di Maiori si è ribaltato questa mattina mentre percorreva le strade della località della Costiera Amalfitana. Il carro, un omaggio a "madre natura" realizzato dall'associazione "I Monelli", è caduto a causa di un inconveniente tecnico subendo danni irreparabili, venendo così ritirato dalla competizione carnevalesca e causando lo stop alla sfilata mattutina.

Nell'incidente non si sono registrati feriti. Le celebrazioni del Carnevale di Maiori riprenderanno nel pomeriggio con la sfilata prevista a partire dalle 15.30. "I ragazzi dell'associazione 'I Monelli', nonostante la delusione e il pesante contraccolpo psicologico subito in seguito all'inconveniente di stamane, non si sono dati per vinti e hanno annunciato la volontà di ripensare un carro, anche se in forma ridotta e con l'intento di salvare il salvabile, che possa sfilare in occasione dell'ultima data disponibile, ovvero domenica 26 febbraio", spiega il direttore artistico Alfonso Pastore.

"A tutti i componenti dell'associazione - aggiunge - va non solo la solidarietà di quanti amano il Carnevale, ma la spinta morale necessaria per ritornare a far festa insieme agli altri quattro gruppi".