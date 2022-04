NAPOLI. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato questa mattina, 1 aprile 2022, a Napoli, in prefettura, insieme con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca il protocollo d'intesa per l'attivazione del Numero Unico di Emergenza europeo (NUE) 112 in ambito regionale, che renderà disponibile il servizio per circa 6 milioni di cittadini campani.

Si tratta di un sistema «che mettendo a fattor comune tecnologia e buone pratiche, consentirà a breve di offrire un importante servizio ai cittadini campani» ha osservato il ministro Lamorgese illustrandone le funzionalità - risposta rapida a tutte le chiamate, anche in modalità multilingue; gestione integrata e coordinata degli enti di soccorso; corretto instradamento delle chiamate verso l'ente più idoneo per la singola situazione - e soffermandosi, in particolare, sull'accessibilità anche per le persone con disabilità uditive grazie al sistema 112 Sordi, che a oggi ha ricevuto 600 chiamate.

L'intesa, in linea con il modello di governance cooperativa cui si ispira la gestione del NUE 112, prevede l'attivazione di due centrali uniche di risposta (Cur), punti di contatto funzionali in grado di assicurare migliori prestazioni del sistema complessivo di risposta alle emergenze attraverso una gestione integrata e coordinata degli enti di soccorso, oltre all'azione di filtraggio delle chiamate improprie, con un alleggerimento di circa il 60% della pressione sulle centrali operative delle Forze di Polizia.

Alle Cur, infatti, attualmente 15 su tutto il territorio nazionale, per una copertura del 65% della popolazione, fanno capo ricezione, localizzazione, categorizzazione, filtro e smistamento delle chiamate di emergenza alle centrali operative di secondo livello (PSA P2), competenti per funzione e territorio alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigilì del fuoco, Soccorso sanitario e Corpo delle capitanerie di porto).

Il servizio NUE 112 è attualmente operativo in 11 regioni italiane (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano). Nel 2021, le Cur hanno gestito quasi 19 milioni di telefonate assicurando la ricezione anche di quelle generate direttamente da autovetture in caso di incidente automobilistico, grazie al sistema e-Call. Il servizio, anche grazie al modello organizzativo imperniato sulle Cur, ha fatto fronte anche all'emergenza Covid-19, senza criticità di funzionamento.