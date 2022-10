Nessun ingresso del ministro degli Esteri uscente, Luigi Di Maio, leader di Impegno civico, nella giunta regionale campana. Uno scenario delineato da alcuni organi di stampa on line, tra cui agendapolitica.it, che legavano il suo nome a quello di Sandra Lonardo Mastella, anche lei non eletta lo scorso 25 settembre, e l'ex presidete del consiglio regionale Rosetta D'Amelio, altri possibili nuovi assessori regionali. "Smentiamo categoricamente le falsita', diffuse da alcuni organi d'informazione, in merito a volonta', ambizioni o trattative circa l'ingresso del ministro Di Maio nella giunta della Regione Campania", scrivono in una nota dallo staff di Di Maio che di recente a chiuso i suoi profili social.